XCOM Legends spunta a sorpresa, è un nuovo capitolo mobile su Android

XCOM Legends è spuntato a sorpresa su Google Play Store, senza alcun annuncio da parte di 2K, attraverso un soft-launch assolutamente in sordina che l'ha messo a disposizione, per il momento, solo su piattaforma Android e solo su alcuni mercati.

A quanto pare, si tratta di un capitolo nuovo della serie e specificamente progettato per le piattaforme mobile e a giudicare dai primi gameplay pubblicati su YouTube sembra essere comunque uno strategico a turni, ma con una struttura piuttosto semplificata rispetto alla serie originale.

Non ci sono informazioni precise al riguardo, ma c'è comunque la pagina ufficiale del Play Store dalla quale possiamo trarre alcune informazioni, anche se per il momento non è scaricabile in Italia. Sviluppato da Iridium Starfish, il XCOM Legends è uno spin-off della serie principale con struttura semplificata e un sistema di carte e ricompense che fanno pensare a una struttura free-to-play.

"Liberate la Terra in XCOM Legends, un nuovo RPG mobile a turni! Assumete il controllo di XCOM, uno degli ultimi gruppi di resistenza sul pianeta, e guidate la carica per riconquistare la Terra dai tirannici invasori alieni conosciuti come ADVENT.

20 anni sono passati da quando la Terra si è arresa agli invasori alieni, nel momento in cui abbiamo realizzato la minaccia aliena, la guerra era praticamente già persona e l'umanità aveva perso. Per sterminare gli ultimi combattenti, gli alieni hanno liberato un antico male inenarrabile.

Adesso abbiamo bisogno di nuovo di voi, comandanti, per mettere insieme i più forti guerrieri XCOM, sia del passato che del presente, e riprenderci la Terra. Siete pronti?"

Al di là dei cenni narrativi, dalla descrizione sembra emergere un RPG con combattimenti a turni che potrebbe avere elementi gacha, considerando che si parla di assemblare un dream team di combattenti "dal passato e dal presente", come spesso accade in questo tipo di giochi. Restiamo in attesa di un qualche annuncio al riguardo da parte di 2K.

Per quanto riguarda la serie e le piattaforme mobile, ricordiamo che a novembre è uscito XCOM 2 Collection, la raccolta con tutti i contenuti del secondo capitolo su mobile, di cui potete avere maggiori informazioni nella recensione su iOS, dopo quella pubblicata per la versione Nintendo Switch.