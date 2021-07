War Thunder: un utente ha pubblicato documenti segreti dell'esercito UK sul forum

War Thunder è ormai da anni una passione per molti militaristi e evidentemente anche militari veri e propri, tanto da spingere a discussioni talmente accese e tecniche da portare a conseguenze estreme, come questo utente che nel pieno di una discussione sul forum ufficiale del gioco ha pubblicato documenti segreti dell'esercito britannico.

La situazione sembra veramente paradossale: l'utente Fear_Naught si è fatto prendere in maniera particolare da una discussione sulla riproduzione del carro Challenger 2, presente in War Thunder nonché veicolo corazzato in forza all'esercito del Regno Unito. Secondo l'utente in questione, il team di sviluppo Gaijin Entertainment avrebbe fatto degli errori nella costruzione del modello poligonale del carro in questione e nella resa dei comportamenti e degli armamenti.

"Come ho detto un po' di volte in precedenza, la complessità nella costruzione è a volte difficile da vedere o da mostrare attraverso le immagini", ha scritto Fear_Naught il 14 luglio sul forum ufficiale di War Thunder, "La questione è così complessa per quanto riguarda il Challenger 2 che non dò nemmeno più di tanto la colpa a Gaijin per averlo realizzato in maniera non corretta. Voglio solo provare a far capire in quali elementi il carro risulta sbagliato".

A seguire, l'utente ha caricato alcuni screenshot di documenti che evidentemente arrivavano dall'AESP, ovvero l'Army Equipment Support Publication del Ministero della Difesa del Regno Unito, riguardanti il carro Challenger 2.

Le immagini erano leggermente ritoccate in modo da oscurare alcune parti e l'intento di Fear_Naught era di mostrare in cosa differivano dal modello 3D utilizzato in War of Thunder, ma a quanto pare si trattava di veri documenti classificati dell'esercito britannico, cosa che ha spinto Gaijin Entertainment a censurare velocemente la discussione.

Successivamente, un moderatore chiamato Templar ha scritto: "Abbiamo ricevuto conferma scritta dal Ministero della Difesa che questo documento deve rimanere classificato. Mostrandolo al pubblico stai violando l'Official Secrets Act come riportato anche sull'avviso riportato sullo stesso documento, un accusa che può portare a 14 anni di detenzione se portata avanti".

Pare che tale utente Fear_Naught sia un comandante del Royal Tank Regiment del Regno Unito, cosa che spiega il possesso di certi documenti ma lo mette anche in ulteriori problemi, nel caso la questione proseguisse. "Avendo presente quanto riportato", prosegue infatti l'avviso ufficiale di Gaijin sul forum, "come persona in servizio hai firmato anche una dichiarazione del fatto che sei al corrente dell'Act e delle restrizioni che impone. Ogni volta che posti un documento del genere poni anche noi (come rappresentanti internazionali di Gaijin), e in particolare qualsiasi cittadino del Regno Unito, in possibili problemi considerando che l'avviso spiega chiaramente che il possesso non autorizzato o la distribuzione di documenti classificati è un reato".

Qualche mese fa, War Thunder è arrivato anche su PS5 e Xbox Series X|S, mentre solo l'anno scorso si è finalmente sbloccato il cross-play totale per tutte le piattaforme.