War Thunder su PS5 e Xbox Series X e S al lancio delle console, o quasi

War Thunder arriverà anche su PS5 e Xbox Series X e Series S al lancio delle console o nei dintorni, visto che l'uscita è prevista per la metà di novembre 2020, ovvero più o meno a metà tra i lanci delle due console.

Per arrivo su PS5 e Xbox Series X e S si intende una versione next gen apposita per le nuove console, in corrispondenza con l'aggiornamento "New Power" che pare apportare delle notevoli novità dal punto di vista tecnico e contenutistico al gioco bellico multiplayer.

L'update porterà una nuova versione del Dagor Engine oltre a grosse navi per la marina e diverse altre novità aggiuntive. La grafica di War Thunder verrà ampiamente migliorata sotto diversi aspetti, sia per quanto riguarda i veicoli che lo scenario, con il quale ci sarà un'interazione maggiore, oltre al supporto per la tecnologia DLSS su PC.

Le versioni PS5 e Xbox Series X di War Thunder andranno a 4K e 60 frame al secondo, mentre alcuni miglioramenti conseguenti all'update New Power verranno applicati anche alle versioni PS4 e Xbox One. Inoltre, il gioco rimarrà cross-play, ovvero sarà comunque possibile giocare in multiplayer con gli utenti di altre piattaforme perché i server di gioco saranno condivisi, una conquista che gli sviluppatori hanno raggiunto a quanto pare dopo un anno di discussioni con Sony, alquanto restia al cross-platform.

Per avere una panoramica sulle novità previste in arrivo con l'aggiornamento New Power, previsto per metà novembre, potete vedere il teaser trailer riportato qui sopra.