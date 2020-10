PS5, il nuovo spot con Travis Scott mischia moda, Sony e console next gen

PS5 è protagonista di un nuovo e bizzarro video che sembra uno spot pubblicitario, anche se la definizione non è ancora chiara, che ha per protagonista Travis Scott e alcuni esponenti di Sony che hanno preso parte alla progettazione della console, mostrando la macchina next gen in accensione nonché alcuni capi di abbigliamento.

Se la cosa vi sembra confusa, siamo perfettamente d'accordo con voi: non sappiamo ancora precisamente di cosa si tratti, quel che è certo è che il video sembra collegarsi alla famosa foto di Travis Scott con il controller DualSense, visto che la posa e l'abbigliamento del rapper corrisponde a quanto si era visto all'epoca, a dimostrazione di come quello fosse uno scatto dal set di questo video.

Nel filmato, vediamo l'effetto che provoca l'accensione di PS5 su Scott, che si ritrova letteralmente investito da una sorta di onda d'urto in grado di provare una sensazione evidentemente molto positiva. A ben vedere, sembra trattarsi di una citazione abbastanza diretta al celebre spot della Maxell sui sistemi hi-fi del 1983, dettaglio curioso ma anche di una certa classe.

Il tutto sembra rientrare in una sorta di partnership in più direzioni: all'inizio del video vediamo infatti anche alcuni progettisti di PS5 vestire capi d'abbigliamento personalizzati, come un paio di scarpe Nike PlayStation, oltre al logo Jack Cactus che è l'etichetta di Scott, dunque sembra trattarsi di una specie di collaborazione a più livelli, in attesa di avere informazioni più precise al riguardo.