Gears 5, dettagli sull'update per Xbox Series X e S, in arrivo anche il DLC della storia "Hivebusters"

Gears 5 arriverà il 10 novembre su Xbox Series X e Series S con un aggiornamento apposito che migliorerà la grafica e le performance del gioco oltre ad apportare nuovi contenuti, inoltre ci sarà anche un nuovo DLC con un ampliamento della storia chiamato Hivebusters, entro la fine del 2020, senza ancora una data precisa.

Gears 5 otterrà, tra le altre cose, la modalità New Game+, oltre a diversi altri elementi aggiuntivi tra cui due nuovi livelli di difficoltà (Ironman e Inconceivable), nuove skin per Kait, Del e JD e per le armi, apertura a tutti gli upgrade di Jack, possibilità di utilizzare varie modifiche e ulteriori obiettivi sbloccabili.

Tra le novità ci sarà anche la skin di Batista della WWE, che andrà a sostituire le fattezze di Marcus Fenix in forma opzionale, ovviamente. Per quanto riguarda il multiplayer, Operazione 5 apporterà diversi cambiamenti elaborati anche in base ai feedback ottenuti dai giocatori, effettuando anche dei cambiamenti sul sistema delle classi per i personaggi.

In multiplayer, Gears 5 raggiungerà i 120 fps su Xbox Series X e S e questo potrebbe comportare un vantaggio per gli utenti next gen, motivo per il quale verrà introdotta un'opzione per escludere la possibilità di affrontare i giocatori su tali piattaforme se si utilizza Xbox One.

Sono stati migliorati anche molti altri aspetti della grafica di Gears 5, incrementando la risoluzione, gli effetti e la qualità delle texture e del sistema di illuminazione.

Entro la fine dell'anno è previsto anche l'arrivo dell'espansione Hivebusters che dovrebbe essere alquanto sostanziosa, destinata ad ampliare la storia in single player del gioco oltre ad apportare altre novità. Sull'update relativo a Xbox Series X e Series S è stato anche pubblicato il trailer riportato qui sotto.

In base a quanto emerso, sembra che Gears 5 su Xbox Series X abbia grafica superiore alla versione PC.