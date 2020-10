Gears 5 su Xbox Series X, qualità grafica superiore rispetto alla versione PC?

Gears 5 gira su Xbox Series X con una qualità grafica superiore rispetto al massimo preset disponibile nella versione PC? In realtà no, ma cerchiamo di capire da cosa nasce l'equivoco.

Come riportato nel nostro provato di Gears 5 su Xbox Series X, lo sparatutto sviluppato da The Coalition vanta un impatto visivo straordinario sulla nuova console Microsoft, in particolare per quanto concerne le texture.

Tuttavia da alcune ore gira un'immagine che sembra indicare come la versione Xbox Series X utilizzi effetti di qualità superiore rispetto al preset Insane su PC, evidenziando in particolare i riflessi su di un pavimento.

Ordunque, in primo luogo una narrazione del tipo "Xbox Series X fa girare Gears 5 meglio di una NVIDIA RTX 3090" non ha alcun senso su di uno screenshot statico e con un preset che anche GPU meno potenti riescono ad attivare.

In secondo luogo, Alex Battaglia di Digital Foundry ha svelato il mistero su Twitter dicendo che no, in realtà gli effetti sulla nuova console Microsoft non sono superiori al preset Insane su PC.

"Il preset Insane di Gears 5 per la screen space reflection aggiunge un effetto di lucidità variabile al fine di rendere i riflessi più scuri, allungati e duri, ergo più realistici", ha scritto Battaglia.

"I riflessi con preset Ultra utilizzati invece su Xbox Series X non includono tale feature, per questo la screen space reflection risulta uniformemente definita e troppo brillante per apparire realistica."