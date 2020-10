Among Us: su Twitch batte Fortnite e Call of Duty Warzone (settimana del 12 ottobre)

Nella settimana del 12 ottobre 2020 un titolo che attualmente sta facendo parlare tantissimo di sé, cioè Among Us, ha fatto strage di rivali su Twitch. Dal punto di vista delle visualizzazioni complessive, si intende: analizziamo i dettagli più da vicino.



Among Us ha battuto due "avversari" di tutto rispetto: Fortnite, il Battle Royale di Epic Games, e Call of Duty: Warzone, appartenente allo stesso genere ma sviluppato da Infinity Ward (Activision). Che si tratti della rivincita (seppur momentanea, probabilmente) di un piccolo titolo contro i ben più blasonati Battle Royale?



E a conti fatti non li ha battuti neppure di poco: Among Us ha ottenuto 26,67 milioni di ore di visualizzazioni sulla piattaforma in questione, contro i 19 milioni di ore di Fortnite e i 15,3 milioni di Call of Duty: Warzone.



Numeri da capogiro, siamo tutti d'accordo, e che permettono di farsi un po' un'idea di quali siano i titoli preferiti dal grande pubblico; avvengono oscillazioni ogni settimana, dunque già nel corso della prossima non è detto che Among Us risulti ancora in testa. Tra l'altro vi sono altri due giochi che hanno superato persino lui: Just Chatting (45,5 milioni di ore) e League of Legends (39 milioni di ore di visualizzazioni).



Di recente vi abbiamo proposto una partita assurda di Among Us con 100 giocatori presenti: avete già dato un'occhiata al video esilarante?