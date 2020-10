Among Us: una partita assurda con 100 giocatori si mostra in un video

Il gameplay di Among Us è decisamente interessante, anche in partite che oscillano dai 4 ai 10 giocatori. Non più di dieci ovviamente: è questa la cifra limite imposta dagli sviluppatori di InnerSloth. Tuttavia oggi possiamo mostrarvi qualcosa di nuovo: una partita assurda, cui hanno preso parte nello stesso momento 100 giocatori.



Lo sappiamo, lo sappiamo: ciò non è possibile con il "semplice" gioco messo in download su PC o su uno smartphone. Ma lo YouTuber Socksfor1 (con un canale da quasi 2 milioni di iscritti) ha realizzato una versione ad hoc, poi condivisa su Discord con altri 99 presenti. Ha così organizzato una sessione di gioco su Among Us con ben 100 partecipanti, qualcosa che decisamente non si vede tutti i giorni; così come non si vede tutti i giorni un giocatore vestito da Toad di Super Mario.



Potete ben immaginare come sia andata a finire: è stato il caos totale, e a volte sono riusciti a vincere persino gli Impostori. Sì, perché naturalmente per bilanciare il titolo su 100 presenti almeno 10 erano i cattivi di turno, che dovevano eliminare tutti gli altri senza farsi scoprire. Per approfondire le meccaniche di Among Us potete leggere la nostra recensioneIl tuo testo da linkare....



Ed eccovi il video della divertentissima impresa: fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento.