Nintendo Switch: il team di Yoshi's Crafted World lavora a un particolare gioco action

Good-Feel, il team di Yoshi's Crafted World, sta lavorando a un nuovo gioco per Nintendo Switch, che gli sviluppatori definiscono un action game e che pare avere un'ambientazione nipponica piuttosto particolare, davvero molto interessante per quel poco che si può vedere.

In un'intervista pubblicata dalla rivista nipponica Famitsu, il presidente del team, Etsunobu Ebisu, ha riferito che Good-Feel sta lavorando a un nuovo gioco per Nintendo Switch che uscirà nel 2021, un progetto di un certo calibro se si considera che la compagnia sta creando anche un nuovo ufficio a Osaka per espandere il personale in vista dei lavori su questo titolo.

Ebisu sostiene che si tratta di un action game, presumibilmente in esclusiva per Nintendo Switch e appartenente al genere action. Il misterioso titolo è caratterizzato da un'ambientazione giapponese, ma secondo il presidente di Good-Feel dovrebbe comunque essere apprezzabile anche al di fuori del Giappone.

Non ci sono altre informazioni al di là di questi vaghi dettagli, ma la rivista ha pubblicato anche alcuni concept art e illustrazioni tratte dallo storyboard che mostrano un'ambientazione piuttosto in linea con lo spirito nipponico classico ma in stile manga.

Le immagini rimandano alquanto a titoli storici come la serie Ganbare Goemon o KiKi KaiKai, tanto per dirne un paio, cosa che non può fare che piacere. Guardiamo dunque con grande interesse a questo nuovo gioco di Good-Feel per Nintendo Switch, in attesa di saperne di più.