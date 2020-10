PS5: controller DualSense già disponibili nei negozi, secondo alcune foto

Dualsense controller shipment just arrived at Walmart pic.twitter.com/kJVilgXcLj

Come riportato nel tweet qui sotto, qualcuno ha scovato un DualSense presso un Walmart , presumibilmente in USA anche se non sappiamo bene dove, come testimonia la scatola del controller fotografata nel tweet.

C'è addirittura qualcuno che lo sta già rivendendo, oltretutto a cifre abbastanza folli: come dimostra il post su Reddit riportato qui sotto, qualcuno su Facebook sta cercando di vendere un DualSense di PS5 a 100 dollari e probabilmente potrebbe non avere troppi problemi a piazzarlo, considerando l'hype non solo per PS5 ma anche per il controller in questione.

L'annuncio è corroborato da una foto che sembra proprio autentica, con la scatola del controller ben visibile. Ovviamente c'è la possibilità che si tratti di confezioni vuote, che hanno solo scopo dimostrativo in attesa dei prodotti veri e propri, ma visto che Sony sembra intenzionata ad effettuare delle distribuzioni anticipate di giochi e accessori rispetto all'uscita di PS5, come dimostra la volontà di mettere a disposizione i giochi di lancio prima del 19 novembre anche in Italia, questi avvistamenti potrebbero essere veritieri.