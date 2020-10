PS5: gli accessori potrebbero arrivare molto prima della console

Diversi utenti provenienti da tutto il mondo stanno scrivendo su ResetEra che Sony sembra sia intenzionata a consegnare gli accessori di PS5 diversi giorni prima rispetto alla data di lancio ufficiale della console. Praticamente tutto quello che è brandizzato PlayStation 5 potrebbe arrivare a partire dal 30 ottobre in avanti.

Hanno avuto conferma via mail giocatori del Regno Unito, degli Usa e di diverse parti di Europa. E stiamo parlando dell'intero catalogo, fatta eccezione delle console. Si parla quindi delle cuffie Pulse 3D, ma anche dell'innovativo controller DualSense, che potrà essere provato diversi giorni prima rispetto a PS5. L'anticipo sembra valere sia per gli accessori comprati direttamente da Sony, sia per quelli acquistati attraverso dei negozi indipendenti.

In Giappone e in Nord America PS5 è prevista il 12 novembre, mentre il resto del mondo dovrà aspettare il 19. Sony Italia ha però confermato che i giochi PlayStation saranno disponibili a partire dal 12 novembre e adesso sembra che anche gli accessori arriveranno sul mercato in maniera indipendente. L'impressione che si ha è che il colosso giapponese stia facendo fatica a reperire e distribuire un numero di console sufficiente a rispondere alla domanda, le PS5 sono esaurite praticamente ovunque, mentre non abbia avuto problemi con il resto del catalogo next-gen.

In ogni caso saranno i consumatori a poter avere prima quello che hanno ordinato, non rischiando in questo modo di rimanere a mani vuote il giorno del lancio.

Anche voi avete ricevuto comunicazioni simili?