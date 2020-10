Destiny 2 l'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S non sarà disponibile al lancio

Bungie ha confermato recentemente che l'aggiornamento di Destiny 2 per PS5 e Xbox Series X|S non sarà disponibile al lancio dell'espansione Oltre la Luce come inizialmente eravamo portati a pensare. La nuova espansione del gioco arriverà il 10 novembre 2020, in contemporanea con la nuova generazione di Microsoft. Ma per avere il gioco il 4K e 60fps su Xbox Series X e a partire dal 19 novembre su PS5 bisognerà aspettare qualche settimana, dato che la patch next-gen è prevista per dicembre.

Lo sviluppatore di Seattle ha anche confermato che dopo la patch Destiny 2 girerà su PS5 e Xbox Series X in 4K e 60fps, mentre su Xbox Series S in FullHD e 60 fotogrammi al secondo. Inoltre si potranno notare tempi di caricamento notevolmente più veloci, sia del gioco che dell'inventario. Quanto più veloci dipenderà anche dalla vostra connessione.

Infine sarà aggiunta un'opzione per regolare l'ampiezza del campo della visuale, un parametro disponibile su PC, ma mai giunto su console. Maggiori informazioni sui miglioramenti per la next-gen saranno pubblicati nelle prossime settimane.

A partire dal 10 novembre, quindi, i giocatori potranno accedere alla versione Xbox One e PS4 di Oltre la Luce, nell'attesa di ricevere l'aggiornamento gratuitamente quando sarà pubblicato. I giocatori potranno giocare liberamente in cross-play con tutti coloro che possiedono il gioco sulla medesima famiglia di console.