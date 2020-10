Disco Elysium festeggia un anno col 30% di sconto e una versione per Game Boy!

Che i ragazzi di ZA/UM fossero un po' pazzi lo si era capito da Disco Elysium, il loro bellissimo quanto folle gioco di debutto. Ma per festeggiare l'anno di vita del loro gioco hanno superato loro stessi. Lo studio estone ha, infatti, attivato uno sconto del 30% su Steam, creato una funzionalità grazie alla quale passare da una lingua all'altra durante il gioco, ma soprattutto ha pubblicato una versione di Disco Elysium per Game Boy giocabile attraverso il browser, ma che può anche essere caricata su di una ROM e giocata su di un vero Nintendo Game Boy.

Se lo sconto del 30% è una cosa che tutti possono gradire (occhio che la promozione scade il 26 ottobre 2020) e l'opzione per cambiare lingua non è al momento particolarmente utile da noi, dato che l'italiano non è tra le lingue supportate da Disco Elysium, la versione per Game Boy è una follia degna del gioco e che tutti dovrebbero provare.

Mentre tutti chiedono a gran voce una versione console (una delle attuali o magari delle prossime), ZA/UM ha ricreato la prima parte del gioco per Game Boy! Come è possibile vedere dalla versione mobile disponibile a questo indirizzo, questo gioco non si è ispirato solo nello stile alla grafica verde-grigia della console di Nintendo, ma è in tutto e per tutto un gioco per Game Boy. La ROM, infatti, è caricabile sugli originali Game Boy per avere un'esperienza completa.

