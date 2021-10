Injustice: nuovo trailer del film animato dal DC FanDome 2021

In occasione del DC FanDome 2021 purtroppo non è arrivato l'annuncio di Injustice 3 che in tanti speravano, vista la presenza di Ed Boon all'evento, ma in compenso è stato mostrato un nuovo trailer di Injustice, il film animato in arrivo tra pochi giorni.

Per chi non lo sapesse la trama di Injustice sarà basata in larga parte su quella del primo picchiaduro della serie NetherRealm e sui fumetti scritti da Tom Taylor. In un universo alternativo Superman decide, dopo un evento traumatico, che l'unico modo per porre fine ai conflitti nel mondo sia quello di governare egli stesso la Terra e gli umani. Di conseguenza si creano due schieramenti, da una parte troviamo eroi e criminali che appoggiano la causa dell'Uomo d'Acciaio e la sua dittatura, come Black Adam e Flash, mentre dall'altra Batman e il suo movimento di insurrezione.

Nella clip qui sopra (minuto 8:48) presenta una delle sequenze inziali del film, probabilmente una delle più drammatiche. Superman, Batman, Wonder Woman e Lanterna Verde cercano di fermare l'ennesimo folle piano di Joker e di Harley Quinn, che tuttavia grazie all'inganno riescono comunque a mandare in porto, causando la distruzione di Metropolis e la morte di numerosi civili, tra cui una persona estremamente importante per Superman.

Il film animato di Injustice sarà disponibile a partire dal 19 ottobre 2021, ovvero tra pochissimi giorni.

Durante il DC FanDome 2021 sono stati presentate tante altre novità, tra cui un trailer dietro le quinte di Aquaman and the Lost Kingdom, un trailer del film The Flash, un nuovo trailer cinematografico di Suicide Squad: Kill the Justice League e il primo trailer di Black Adam con The Rock. Per tutti gli annunci e i trailer dell'evento vi rimandiamo al nostro recap del DC FanDome 2021.