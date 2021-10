Black Adam, primo trailer per il film con The Rock dal DC FanDome

Black Adam è stato mostrato con il primo trailer in occasione del DC FanDome 2021, presentato naturalmente da The Rock, che nel film interpreta il ruolo del protagonista.

Uno dei personaggi di Injustice: Gods Among Us, Black Adam è in realtà un villain nato nel lontano 1945 e reinventato negli anni '70: una sorta di predecessore di Captain Marvel (Shazam) proveniente dall'antico Egitto.

Parliamo dunque di un uomo dotato di poteri straordinari, come illustra il breve video presentato al FanDome che ne rivela il risveglio dopo qualche millennio, nel buio di una grotta.

Non è dato sapere chi siano i personaggi che si trovano sulla scena né perché abbiano riportato in vita Black Adam, ma di certo i mercenari armati al loro fianco hanno un'immediata prova delle capacità dell'antieroe DC.

L'uscita di Black Adam nelle sale cinematografiche americane è fissata al 29 luglio 2022.