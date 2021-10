Minecraft Bedrock e Java Edition su Xbox Game Pass per PC a novembre, trailer

Minecraft è protagonista del suo atteso evento di presentazione annuale con il Minecraft Live attualmente in corso e arrivano già le prime notizie molto interessanti sul gioco Mojang e Microsoft, come il prossimo arrivo delle edizioni Bedrock e Java su Xbox Game Pass per PC a novembre.

Come visibile nel trailer ufficiale pubblicato qui sopra, entrambe le edizioni di Minecraft attualmente disponibili su PC verranno inserite all'interno del catalogo di Xbox Game Pass per PC a novembre, con data di uscita fissata precisamente per il 2 novembre 2021. In tale data, sia Minecraft Bedrock Edition, ovvero la versione "nuova", sia la storica Java Edition potranno essere scaricati gratis dagli abbonati a Xbox Game Pass dal catalogo del servizio.

Ricordiamo che Minecraft Bedrock Edition è la versione "standard" del gioco Mojang, ovvero quella che corrisponde anche alle versioni console e ha il crossplay con queste, mentre la Java Edition è considerata una sorta di versione Legacy, essendo erede della prima versione in assoluto, ma continua comunque ad essere aggiornata e supportata. Anzi, come sanno i fan del gioco, Minecraft: Java Edition si trova in uno stato evolutivo più avanzato, in quanto le novità vengono solitamente sperimentate anche molto prima su quest'ultima rispetto all'edizione Bedrock.

Nel corso del Minecraft Live verrà inoltre deciso il nuovo mob attraverso la votazione degli utenti, fra i tre candidati che sono Glare, Allay e Copper Golem.