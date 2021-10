Cyberpunk 2077, nuovi contenuti in arrivo: CD Projekt RED si espande per lavorarci

Cyberpunk 2077 continua la sua evoluzione e intanto proseguono i lavori sui nuovi contenuti in arrivo per il gioco, visto che CD Projekt RED si sta anche espandendo proprio per far fronte al lavoro aggiuntivo richiesto dall'ingrandimento dell'RPG in questione, con numerosi nuovi ruoli richiesti da coprire.

Secondo quanto riferito anche da Forbes, il team polacco sta assumendo altri 60 sviluppatori da dislocare in vari ruoli chiave nell'ingrandimento di Cyberpunk 2077, con ben 22 ruoli ricercati nella costruzione delle animazioni, dalle scene d'intermezzo al gameplay, e altri legati ad elementi creativi dello sviluppo.

Questo fa pensare che i nuovi arrivi vengano piazzati a lavorare con le parti di CD Projekt RED che si stanno occupando della creazione di nuovi contenuti e non solo del mantenimento e del miglioramento del gioco attuale.

Sappiamo che il team sta ancora lavorando all'ottimizzazione e al miglioramento di Cyberpunk 2077 con le varie patch rilasciate finora, ma è evidente anche che i lavori sui nuovi contenuti siano in corso e che forse richiedano anche più impegno del previsto, considerando queste manovre organizzative.

Abbiamo visto di recente l'arrivo della patch 1.31 a testimoniare il prosieguo dei lavori di ottimizzazione, che di fatto non sono ancora terminati, ma dopo vari posticipi dovrebbero finalmente arrivare anche le espansioni previste per Cyberpunk 2077. All'inizio di settembre era emerso che ben 160 sviluppatori erano al lavoro sull'espansione, a cui probabilmente si aggiungono anche questi altri 60 per un totale di organico veramente imponente.

Nonostante tutto, ancora non c'è certezza dell'arrivo nel 2021 dell'upgrade gratis next gen su PS5 e Xbox Series X|S, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.