DC FanDome 2021: seguitelo con Multiplayer.it in diretta, oggi su Twitch!

Il DC FanDome 2021 è alle porte e potete seguirlo con noi in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it, a partire dalla ore 18:30 con tutte le presentazioni previste e legate all'universo DC Comics tra videogiochi, cinema, fumetto e serie TV.

L'appuntamento è dunque per oggi a partire dalle ore 18:30 sul canale Twitch di Lega Nerd, con l'evento che verrà seguito e commentato in diretta dalla redazione di Multiplayer.it insieme a quella di Movieplayer.it e Lega Nerd.

DC FanDome 2021, la locandina dell'evento

Potrete dunque seguire tutte le presentazioni insieme a Vincenzo, Gabriella e Giordana.

Sono previste parecchie notizie per questa serata: sul fronte dei videogiochi ci saranno novità, trailer e presentazioni da parte di Warner Bros. Games con Gotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, di cui abbiamo visto la pagina attiva su Steam da ieri che potrebbe preparare all'annuncio sulla data di uscita e Suicide Squad: Kill the Justice League, di cui è emerso ieri il primo screenshot ufficiale.

Per quanto riguarda i film cinematografici dovrebbero esserci novità sul nuovo The Batman di Matt Reeves, Aquaman 2 e anche Shazam! Fury of the Gods e The Flash. Parecchie novità sono previste anche per quanto riguarda le serie TV, con le numerose produzioni in corso basate sull'universo DC Comics come Batwoman, The Flash, Superman & Lois, e Sweet Tooth.

Infine, non mancheranno ovviamente i fumetti, con annunci e presentazioni dedicate ai celebri personaggi della casa editrice, con vari ospiti tratti dai settori dell'intrattenimento in cui DC Comics e Warner Bros. sono attualmente attive, ovvero praticamente tutti.