The Last of Us, serie TV HBO: Joel, Ellie e Tess in video dal set

Torniamo a parlare della serie TV dedicata a The Last of Us, attualmente in produzione presso HBO, per via di un altro video trapelato durante la lavorazione dello show, che mostra in questo caso una visione più chiara dei personaggi Joel, Ellie e Tess sul set delle riprese.

Anche questo filmato è stato riportato dall'account Twitter The Last of Us Updates, evidentemente molto attivo alla ricerca di materiali video tratti direttamente dalla produzione della serie TV e consente di dare un'occhiata più precisa e ravvicinata ai tre personaggi in questione, catturati in scena in un momento esterno alle riprese vere e proprie, a quanto pare.



Si tratta dunque di Pedro Pascal, che interpreta Joel, Bella Ramsey nel ruolo di Ellie e Anna Torv che interpreta Tess, vestiti con costumi che ricordano piuttosto da vicino i personaggi del videogioco, come abbiamo potuto constatare anche dalle clip della serie HBO emerse ieri. In questi giorni abbiamo assistito a una notevole diffusione di nuovi materiali sulla produzioni HBO, viste anche le nuove foto di Pedro Pascal e del set, segno che i lavori sono pienamente in corso in questo periodo.

Come sappiamo, la serie televisiva di The Last of Us è prodotta da HBO e diretta da Craig Mazin, autore anche della mini-serie Chernobyl, in collaborazione con lo stesso Neil Druckmann che si è occupato della sceneggiatura di questo adattamento televisivo.