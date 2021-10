Humankind: la nuova patch ha una data d'uscita

Humankind, l'ottimo strategico 4X di Amplitude Studios, sta per ricevere un nuovo aggiornamento maggiore, che aggiungerà dei nuovi contenuti e sistemerà i bug residui.

La data della mega patch è il 28 ottobre 2021, ossia a fine mese. Purtroppo lo sviluppatore non ha fornito grossi dettagli in merito, ma ha comunque dato qualche ragguaglio su ciò che ci possiamo attendere.

Intanto includerà delle nuove condizioni di vittoria e dei nuovi modi per gestire l'abbondanza di risorse. L'obiettivo è quello di sistemare il problema dell'aumento del ritmo di gioco nel medio gioco e nelle fasi finali della partita. Ci saranno anche degli aggiustamenti negli equilibri delle culture. Comunque sia, nel prossimo futuro saranno condivisi tutti i dettagli sull'aggiornamento.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Humankind è disponibile per PC e Google Stadia. Se volete maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Humankind, in cui abbiamo scritto:

Humankind è un Civilization per chi vuole provare qualcosa di diverso nel genere dei 4X, pur non rinunciando a una certa visione generale del genere. Ribadiamo quanto già scritto nell'articolo: solo uno studio come Amplitude poteva riuscire ad affiancarsi all'eccellenza della serie di Firaxis, portando al contempo delle innovazioni che non vanno sottovalutate. Ciò lo rende una piccola gemma che merita di essere giocata, magari anche da qualche neofita che sia curioso di capire cosa la grande strategia abbia da offrire.