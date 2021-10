Minecraft: votate il nuovo mob fra Glare, Allay e Copper Golem

Minecraft sta per ricevere un nuovo mob all'interno del proprio mondo e saranno i fan a votarlo durante l'evento Minecraft Live che si terrà il 16 ottobre 2021, ma intanto vediamo quali sono i tre candidati alla selezione finale: Glare, Allay e Copper Golem.

Il Glare è una creatura decisamente tendente al "carino", rispetto ad altre di Minecraft: nonostante abbia un aspetto un po' bizzarro e tutt'altro che bello, ha un carattere docile e rappresenta un potenziale alleato per il giocatore.

Il Glare odia l'oscurità e teme le creature che vengono da questa: ha la tendenza ad avvicinarsi però alle zone oscure, per poi ritrarsi velocemente con grande timore. In questo modo, può indicare ai giocatori le zone pericolose in cui è possibile incappare in nemici.

Anche l'Allay è una creatura che punta sul lato "cute" dei mob di Minecraft, ancora più del Glare. Si tratta di un esserino alato che ama la musica e la danza e ha la capacità di affezionarsi facilmente alle cose.

Se gli viene donato un oggetto, riesce a trovarne altri dello stesso tipo in breve tempo, cosa che può risultare molto utile al giocatore.

Infine, il Copper Golem è una creatura che può essere creata dai giocatori utilizzando appunto il rame trovato nel gioco. Essendo costruito con tale materiale, ha la tendenza a ossidarsi nel tempo e cambiare colore e diventare praticamente una statua.

Ha anche il vizio di premere i tasti di rame (copper button) che trova in giro, con questi ultimi che verranno aggiunti nel mondo di Minecraft nel caso in cui il Copper Golem venga votato come nuovo mob.

Ricordiamo che la votazione per il nuovo mob si svolgerà nel corso del Minecraft Live il 16 ottobre e che lo youtuber Dream ha intenzione di truccarla come ha già fatto per l'edizione dell'anno scorso. Nel frattempo, Minecraft ha riscosso 1,1 miliardi di dollari nel 2020, ed è il videogioco di maggior successo.