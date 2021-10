HTC Vive Flow: ufficiale il nuovo visore per il fitness, l'esercizio mentale e l'intrattenimento

Il visore HTC Vive Flow, spuntato ieri con un grosso leak e in arrivo a novembre con un prezzo di 499 dollari, pesa appena 189 grammi che sono funzionali a un dispositivo pensato per il fitness e per il relax, tra gaming leggero e contenuti in realtà virtuale di vario tipo. Ma il peso ridotto dipende anche dal fatto che ha bisogno di un dispositivo Android per funzionare e che deve essere fisicamente connesso a una fonte di alimentazione via USB-C, vista l'assenza di batteria.

Più leggero di alcune cuffie, l'HTC Vive Flow punta tutto sul comfort a partire dalla forma simile a quella di un paio di occhialoni per arrivare alla distanza delle lenti dagli occhi, pensata per fare in modo che anche chi ha problemi di vista possa vedere adeguatamente senza occhiali. Inoltre il consumo di appena 7.5 W consente di usare un gran numero di dispositivi per alimentarlo ed è pensato per garantire una definizione elevata visto lo schermo da 1600 x 1600 pixel di risoluzione per ogni lente.

L'HTC Vive Flow è pensato per il massimo comfort

La subordinazione a un dispositivo Android limita ovviamente le opzioni per un visore che non è certo pensato per il gaming VR di alto livello. Ma lo store VIVEPORT include un sacco di giochi e diverse applicazioni, come TRIPP, che offre esperienze per la meditazione, perfette per sposarsi proprio con un visore del genere che punta a fare da cinema portatile virtuale, strumento per il fitness, strumento di training mentale con un sacco di applicazioni dedicate e mezzo per collaborare con amici o colleghi attraverso la tecnologia VIVE Sync. Scheda tecnica HTC Vive Flow

Schermo: 75 Hz con risoluzione 1600 x 1600px per lente (3.2K totali)

75 Hz con risoluzione 1600 x 1600px per lente (3.2K totali) Ampiezza visuale: 100 gradi

100 gradi Batteria: tampone

tampone Audio: 3D Spatial Audio

3D Spatial Audio Connettività: Bluetooth, USB-C

Bluetooth, USB-C Raffreddamento: attivo

attivo Peso: 189 g

189 g Compatibilità: Android

Android Prezzo: 499 dollari