Vive Flow: nuovo visore VR di HTC svelato da dei leak, immagini, dettagli e prezzo

Sono spuntate in rete le prime immagini e informazioni, inclusa data di uscita e prezzo, di Vive Flow, il nuovo visore VR di HTC leggero e compatto, che con tutta probabilità verrà annunciato ufficialmente nella giornata di domani.

Che HTC fosse in procinto di svelare un nuovo visore per la realtà virtuale non è un mistero. Circa due settimane fa, infatti, la compagnia aveva annunciato un nuovo evento dedicato al marchio Vive, con tanto di hashtag "go with the flow", che si svolgerà domani.

Stando a un report di Protocol, Vive Flow sarà un visore stand-alone, facile da trasportare, compatto e leggero. Una descrizione che calza a pennello con le prime immagini del prodotto che sono spuntate in rete, di cui parleremo tra poco.

Sempre secondo Protocol, Vive Flow è pensato per la fruizione di contenuti multimediali e il "casual gaming". Nella confezione non sarà presente alcun controller e il dispositivo sarà meno potente di Oculus Quest 2. Tuttavia Vive Flow dovrebbe utilizzare la tecnologia di tracking 6DOF, in grado non solo di tracciare i movimenti della testa, ma anche quelli del corpo dell'utilizzatore.

Oltre al nuovo visore VR, HTC a quanto pare lancerà anche il suo "metaverso", chiamato Viveport Verse, ovvero uno spazio virtuale in 3D dove gli utenti potranno creare il loro avatar personale, esplorare una "varietà di eventi" e interagire con altre persone. Ci saranno anche delle "NFT Showroom", nonché la possibilità di creare stanze personalizzate. Questo spazio inoltre sarà accessibile anche senza Vive Flow, tramite PC e dispositivi mobile.

Oltre al report di Protocol, poche ore fa il noto leaker Evan Blass ha diffuso in rete quelle che potrebbero essere le prime immagini di Vive Flow, svelandone tra l'altro anche il prezzo e la data di uscita. Il visore dovrebbe arrivare sul mercato nel mese di novembre, con i preordini a partire dal 15 ottobre, al prezzo di 499 dollari.

Per quanto riguarda le immagini, sembrano confermare il design leggero, compatto e facilmente trasportabile riportato da Protocol. Negli scatti leakati è possibile notare l'assenza di bande elastiche per sorreggere il dispositivo, a riprova del fatto che si tratta di un dispositivo piuttosto leggero, nonché la confezione cilindrica, molto sobria e facilmente trasportabile. Tra l'altro quest'ultima è identica a quella presente nel sito ufficiale di HTC, il che sembrerebbe confermare ulteriormente la veridicità delle immagini condivise da Evan Blass.

Per maggiori dettagli su Vive Flow non ci resta che attendere l'evento di HTC domani.