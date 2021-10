Offerte Amazon: Apple AirTag al prezzo più basso di sempre

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una confezione da 4 unità di Apple AirTag al prezzo più basso di sempre. Lo sconto segnalato equivale a 20.01€.

Il prezzo tipico delle Apple AirTag in confezione da 4 è di circa 115€. Nel corso degli ultimi mesi, questo device è stato di tanto in tanto messo in offerta, ma quella odierna è la più bassa mai apparsa sulla piattaforma e-commerce di Amazon. Questo pacchetto è venduto e spedito da Amazon.

Le Apple AirTag sono dei device di localizzazione che funzionano tramite iPhone o iPad. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione "Posizione precisa" ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag (solo con alcuni modelli di iPhone). Anche nel caso nel quale l'AirTag sia molto lontano, se è nelle vicinanze di un iPhone/iPad, è possibile scoprirne la posizione. Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l'altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri.

