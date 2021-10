The Flash: trailer del nuovo film dal DC FanDome 2021

Durante il DC FanDome sono stati mostrati tanti nuovi progetti del colosso dei fumetti. Uno dei trailer mostrati questa sera era dedicato al film The Flash. Potete vedere il filmato qui sotto.

The Flash ci permette di scoprire di più riguardo al supereroe corridore che abbiamo già avuto modo di vedere in azione in Justice League. Il trailer ci mostra la casa di Barry Allen, il suo nuovo costume, vari altri Flash, ai quali si aggiunge il Batman di Keaton, di cui vediamo però solo il profilo. Alla fine, possiamo vedere anche che Barry scopre quella che pare essere la Batmobile, anche se non viene mostrata effettivamente.

Diteci, cosa ne pensate del trailer del film di The Flash? Durante l'evento abbiamo avuto modo di vedere anche: