Sword Art Online: il cosplay di Asuna Yuuki da mk_ays è magnetico

Sword Art Online può fornire materiale in abbondanza per i cosplay visto il ricco cast di personaggi che caratterizza i vari capitoli della serie, tra i quali spiccano quelli femminili, come possiamo vedere in questo cosplay di Asuna Yuuki, qui interpretata dalla sempre ottima mk_ays.

Vero e proprio classico fra le cosplayer più attente al panorama nipponico, mk_ays rievoca i tempi d'oro di Sword Art Online riproponendo un personaggio considerato da molti una "best waifu" per eccellenza dagli appassionati e rappresentandola in un contesto decisamente sobrio, come possiamo vedere in questo set di foto pubblicato su Instagram dalla modella.

Si tratta, peraltro, della riproduzione di un costume molto noto per il personaggio, quello in cui assume l'avatar di Stacia, la divinità della creazione, presentandosi dunque con la classica veste/armatura candida da divinità combattente. Nel messaggio a corredo, la modella chiede supporto agli utenti per sostenere il progetto, dunque è probabile che in seguito arriveranno ulteriori foto sul personaggio in questione.

Per il resto, si tratta di un cosplay nel tipico stile di mk_ays, ovvero piuttosto sobrio e misurato, incentrato soprattutto sul viso della modella e sugli occhi dallo sguardo decisamente magnetico, ma senza indugiare più di tanto in altre caratteristiche al di là della fedeltà della ricostruzione degli abiti e dell'acconciatura.