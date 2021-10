Neon Genesis Evangelion: un cosplay di Asuka e Shinji da Shirogane_sama e Wolfoty

Neon Genesis Evangelion è tornato di recente a far parlare di sé grazie alla pubblicazione della serie intera e dei nuovi film su Netflix, dunque non poteva mancare un suo ritorno anche sulle scene dei cosplay, come dimostra anche questa splendida interpretazione doppia di Asuka e Shinji da parte di Shirogane_sama e Wolfoty.

La scena riprodotta è particolare toccante, con Asuka tra le braccia di Shinji: ovviamente evitiamo di approfondire più di tanto il momento in questione, anche per non incappare in eventuali spoiler di una certa importanza, ma la situazione viene riprodotta in maniera veramente spettacolare dai due cosplayer in questione.

Shirogane_sama, in particolare, ha già dimostrato di riuscire a interpretare Asuka Soryu Langley in maniera perfetta, grazie anche a una certa somiglianza nel viso e nel fisico che la rendono alquanto portata per questo personaggio, mentre Wolfoty, altro cosplayer decisamente capace, è anche lui praticamente perfetto nel ruolo del noto protagonista della serie.

Insieme costruiscono una scena veramente impressionante, sia per la qualità dei costumi che per le acconciature e anche per lo scenario e la qualità stessa degli scatti, a dimostrazione di come si tratti di una prova veramente di alto livello da parte di entrambi.