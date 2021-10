The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nuovo cosplay da Shirogane-sama

The Legend of Zelda: Breath of the Wild torna protagonista nell'ultimo cosplay realizzato da Shirogane-sama, che ritrae la principessa Zelda su di uno sfondo davvero affascinante.

Dopo il suo primo, splendido cosplay di Zelda, Shirogane-sama ha infatti approfittato di un viaggio in Turchia per realizzare qualche scatto, trovando un piccolo villaggio con una fortezza medievale che sembrava perfetta per l'occasione.

"Abbiamo realizzato questo servizio durante un viaggio a Istanbul: siamo arrivati in questo piccolo villaggio con una vecchia fortezza e penso sia il miglior scenario possibile per delle foto a tema Zelda", ha scritto la modella russa nel suo post su Instagram.

