League of Legends, un cosplay di Seraphine firmato Shirogane-sama

Seraphine, la cantante sognatrice di League of Legends, è la protagonista dell'ultimo cosplay realizzato da Shirogane-sama, anche stavolta particolarmente curato.

Non è una novità per la giovane modella russa, che ci ha abituati molto bene finora, vedi le sue interpretazioni di Ganyu da Genshin Impact, Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt, Harley Quinn da Suicide Squad e D.VA da Overwatch.

"Nata a Piltover da genitori di Zaun, Seraphine sente le anime altrui. Il mondo canta per lei, e lei canta in risposta", si legge nella descrizione ufficiale del personaggio sul sito di League of Legends.

"Nella sua giovinezza venne travolta da quei suoni che ora invece le sono d'ispirazione, trasformando il caos in una sinfonia. Si esibisce per le città sorelle a ricordo che non sono soli, che insieme sono più forti e che, ai suoi occhi, hanno un potenziale illimitato."