Fortnite x Resident Evil: Chris Refield e Jill Valentine entrano nel gioco Epic Games

Fortnite accoglie un altro crossover di quelli celebri in ambito videoludico, in questo caso con protagonista la serie Resident Evil, dalla quale arrivano i due protagonisti storici, ovvero Chris Redfield e Jill Valentine, visibili nelle immagini e nel trailer ufficiale dedicato all'iniziativa.

Le skin dei due celebri personaggi sono disponibili all'interno del Bundle Squadra S.T.A.R.S., pacchetto acquistabile al prezzo di 2100 V-Buck insieme anche ad alcuni altri oggetti: il costume alternativo di Jill in stile Raccoon City, che si aggiunge dunque a quello standard, e quello alternativo di Chris in stile Round Wolf.

Oltre a questi, troviamo il dorso in stile Erba Verde (ispirato alla celebre erba medicinale presente in Resident Evil) e il dorso ispirato alla macchina da scrivere, oltre alla schermata di caricamento "Sopravvivenza".

Fortnite, Chris e Jill nei costumi storici

Da notare che i costumi standard di Chris e Jill sono rispettivamente ispirati a Resident Evil 5 e al primo Resident Evil, per quanto riguarda lo stile adottato, mentre i costumi alternativi sono incentrati su Resident Evil Village per Chris e Resident Evil 3 Remake per Jill.

Disponibile in Fortnite anche il Bundle Attrezzatura S.T.A.R.S. che può essere acquistato a 1300 V-Buck con due diversi picconi ispirati sempre a Resident Evil e una nuova emote.

Chris e Jill di Resident Evil in versione alternativa in Fortnite

L'aggiunta può essere vista piuttosto in linea con l'arrivo di Halloween, considerando anche l'avvio dell'iniziativa L'incubo 2021, mentre ricordiamo che nei giorni scorsi erano emerse le immagini per il particolare crossover Fortnite x Dune.