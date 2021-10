Fortnite x Dune: arriva anche il crossover con il nuovo film, prime immagini

Fortnite sta per ricevere anche Dune al suo interno, a quanto pare, con un bizzarro crossover che porta i personaggi del film, costumi e accessori utilizzabili nello sparatutto di Epic Games, come successo anche a molte altre produzioni cinematografiche e come vediamo nelle prime immagini e video da un leak.

Siamo ormai abituati a vedere queste promozioni incrociate con prodotti d'intrattenimento di vario tipo all'interno di Fortnite, ma Dune è un film che, sinceramente, non ci saremmo aspettati di vedere protagonista di un'iniziativa del genere. In ogni caso, sembra essere tutto vero, considerando che gli asset riportati dal leak sembrano proprio verosimili.



Gli oggetti in questione sono le skin di Paul Atreides e di Chani, oltre a armi ed equipaggiamenti come il Fremkit e il Satchel, l'Ornithopter come oggetto speciale e gli uncini e i pugnali come armi.

Oltre all'immagine di presentazione che dovrebbe applicarsi ai caricamenti di Fortnite, è emerso anche un breve video che mostra i personaggi, gli oggetti e anche Chani impegnata nella "camminata della sabbia", il particolare sistema di movimento studiato dai Fremen per non attirare i vermi delle sabbie.

Proprio per quanto riguarda questi ultimi, non possiamo fare a meno di notare la particolare reinterpretazione in stile Fortnite che ne è stata fatta nell'illustrazione principale dell'iniziativa, in cui la bestia sacra ha subito una notevole modifica in qualcosa di molto meno minaccioso, a quanto pare.