New World: come ottenere punti esperienza e aumentare di livello velocemente

In New World il vostro avatar virtuale si specializza in tre categorie principali: Attributi principali, Competente e Maestria con le Armi. Aumentando livello potrete investire nuovi punti per aumentare gli attributi e dunque diventare più forti in battaglia. Le competenze riguardano invece le abilità di raccolta, lavorazione e creazione, in pratica gathering e crafting, e si livellano a parte. Per quanto riguarda la Maestria con le armi, più a lungo userete una categoria d'arma maggiore sarà il vostro livello di maestria con la stessa e potrete ottenere nuove abilità attivi, modificatori passivi e bonus esclusivi.

Raggiungere il level cap in New World è fondamentalmente la meta che, volontariamente o meno, tutti i giocatori prima o poi devono raggiungere. Aumentare di livello, infatti, non è necessario solo per potenziare il vostro personaggio, ma anche per sbloccare nuove attività e slot per l'equipaggiamento . Dunque tanto vale sfruttare qualche accorgimento per rendere più rapido il tutto, no?

In questa guida di New World vi spiegheremo come accumulare punti esperienza per salire di livello velocemente .

Come salire di livello velocemente in New World

New World, un temibile orso

Come la maggior parte degli MMO, i contenuti più interessanti e divertenti di New World si sbloccano mano a mano che il vostro personaggio salirà di livello. E fortunatamente ci sono tanti modi per ottenere punti esperienza.

Il primo e il più scontato è quello di prendere in carico quante più missioni secondarie possibili presso le bacheche degli insediamenti e completarle. Le missioni di Fazione inoltre offrono ricompense tutto sommato generose in termini di punti esperienza, in particolare le Prove, così come sviluppare gli insediamenti sotto il controllo del gruppo a cui avete giurato la vostra lealtà. Una buona abitudine è quella di controllare la bacheca delle missioni della vostra Fazione ogni giorno, visto che alcune di quelle proposte garantiranno un generoso bonus in punti esperienza.

Un altro modo per livellare in New World è il crafting. Ogni volta che creerete un oggetto, che siano armi, armature o oggetti non importa, ricevere un po' di esperienza. E durante il vostro lungo viaggio nell'isola avrete molte occasioni per cimentarvi in questa attività, tanto vale approfittarne.

Inoltre, nonostante non venga spiegato dal gioco, se quando eseguire il log-out il vostro personaggio si trova in un insediamento, quando tornerete a giocare otterrete un bonus di XP. Non particolarmente grande, ma tutto fa brodo. Quando sarete in viaggio per la vostra prossima metà non esitate inoltre a dare una mano ai giocatori che stanno combattendo contro dei nemici. Non solo farete una buona azione, ma otterrete dalla creatura gli stessi punti esperienza del giocatore che avete aiutato.

Finora abbiamo parlato soprattutto di attività secondarie, ma non trascurate le quest principali, anzi il nostro consiglio è quelle di affrontarle non appena ne sbloccate di nuove, a patto di soddisfare i requisiti di livello. Queste, infatti, solitamente garantiscono grandi quantitativi di punti esperienza. Con un po' di pianificazione inoltre potrete completare le quest secondarie mentre siete in viaggio per la prossima meta della missione principale che state affrontando, allora otterrete due piccioni con una fava.

Infine l'ultimo consiglio è quello di tenere in considerazione che ogni territorio ha nemici di un determinato livello. Inutile farmare punti esperienza in una zona con avversari di livello 30 se il vostro personaggio è molto più alto, piuttosto vi conviene addentrarvi in una zona più avanzata.

Se siete disposti a tutto per salire velocemente di livello in New World, sarete felici di sapere che esiste un semplice exploit che fa al caso vostro.

Radunate un gruppo di quattro o cinque giocatori e dirigetevi alla tana degli orsi che si trova a sud di Promontorio del Monarca (coordinate 7454, 2642 della mappa). Qui troverete orsi di livello 25 che continueranno a re-spawnare continuamente in pochi secondi. In una decina di minuti racimolerete un bel bottino di punti esperienza.

Potrete applicare lo stesso metodo anche a Campocinghiale a Sponda Inquieta (13193, 5812) dove troverete orsi di livello 45. In entrambi casi parliamo di exploit che probabilmente in futuro verranno eliminati da Amazon Games, quindi sfruttateli finché potete.