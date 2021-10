PS5 Digital disponibile in vendita da GameStop online, con bundle

PS5 Digital è attualmente disponibile sul sito di GameStop, solo con acquisto online e attraverso un bundle che contiene un abbonamento e 3 accessori, con la promozione che ovviamente è valida solo fino a esaurimento scorte, dunque probabilmente durerà poco.

Trovate tutto a questo indirizzo, con le indicazioni su come procedere all'acquisto previa selezione anche di un abbonamento e 3 accessori obbligatori, per un prezzo totale di 559,98 euro.

PS5 Digital in una immagine ufficiale

Si tratta dunque della versione Digital di PS5, ovvero quella senza lettore ottico, che viene venduta al prezzo standard di 399 euro, a cui però vanno aggiunti anche i prodotti previsti dalla promozione GameStop di oggi.

Fra gli accessori che si possono selezionare per sfruttare la promozione, troviamo il controller DualSense di PS5 in versione bianca e Midnight Black, e la telecamera HD, ma anche varie cuffie e controller di terze parti. Tra gli abbonamenti troviamo invece 12 mesi di PlayStation Plus oppure 12 mesi di PlayStation Now.

Sebbene ovviamente il totale vada a costituire un prezzo alquanto superiore a quello standard della console, può trattarsi comunque di un'ottima occasione per l'acquisto, soprattutto considerando come sia sempre molto difficile riuscire a trovare PS5 in vendita in Italia, vista l'alta richiesta.

Nel frattempo, abbiamo visto che PlayStation venderà tramite il proprio sito la console a Natale, ma solo negli USA, mentre Sony e TSMC potrebbero aprire una fabbrica di chip in Giappone proprio per cercare anche di incrementare la produzione e la presenza sul mercato.