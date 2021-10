Offerte Amazon: Tablet Android 10" 5G a basso prezzo con un'Offerta Lampo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un VASTKING Tablet Android da 10 pollici con connettività 5G in Offerta Lampo. Lo sconto segnalato è di 21.10€, ovvero il 15%.

Offerta Amazon Tablet Android 10.0, VASTKING KingPad K10, 10 Pollici, Processore Octa Core con Risoluzione 1920 * 1200, Fino a 1,8 Ghz... € 118.89 Vedi

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per questo Tablet Android è di 139.99€. Il tablet è stato però per qualche tempo disponibile a prezzi addirittura superiori; in ogni caso, l'Offerta Lampo odierna è la migliore mai apparsa sulla piattaforma. Durerà fino alle 19:30 circa di questa sera e il numero di pezzi è limitato: se vi interessa questo prodotto, è consigliabile acquistarlo immediatamente prima di perdere l'occasione.

Passando ai dati tecnici, il VASTKING Tablet Android propone uno schermo da 10 pollici touch screen in vetro Full HD (1920*1200) e 60 Hz, dispone anche di una modalità protezione occhi e del riconoscimento facciale. Monta una CPU Octa-Core T610, 3 GB di RAM 32 GB di archiviazione espansibile con microSD, chipset da 12 nm che supporta fino a 1,8 GHz di frequenza. La batteria, se usata in modo intensivo, dura 12 ore e in stand-by può reggere per 20 giorni: la ricarica completa richiede 4 ore. Questo tablet può essere usato anche come un laptop, collegando una tastiera. Include inoltre una fotocamera posteriore da 13 MP con flash e una fotocamera frontale da 5 MP. La connettività 5G garantisce massima velocità di connessione.

