Far Cry 6, Antón Castillo e il volto della tirannia

La serie di Far Cry si è sempre contraddistinta per i suoi personaggi bizzarri, ai limiti della follia, che con Far Cry 3 hanno trovato un consenso generale da parte di pubblico e critica, tanto da renderli quasi i protagonisti delle successive avventure create da Ubisoft. Basta guardare le campagne pubblicitarie degli ultimi capitoli per notare la spinta data alle malvagie figure avversarie rispetto ai personaggi positivi, quelli che poi il giocatore va effettivamente a impersonare. Da Vaas, a Pagan Min, passando dal profeta Joseph e dal più recente acquisto della famiglia, Antón Castillo, questi volti a loro modo iconici hanno segnato il successo della serie, tanto da spingere la casa di sviluppo francese a scegliere, per Far Cry 6, di rendere immediatamente riconoscibile l'antagonista attraverso l'ingaggio di un attore d'eccezione come Giancarlo Esposito. E proprio su tale figura vorremmo soffermarci, non tanto per scendere in territorio critico (per quello potete fare riferimento alla nostra recensione ), quanto in quello analitico.

Innanzitutto, l' embargo e la recessione economica che hanno colpito il paese dopo la rivoluzione del '67, condizioni molto simili a quelle della Cuba post-rivoluzionaria sotto la guida di Castro in seguito alla svolta comunista. Anche la questione razziale e identitaria è un tema ricorrente nel gioco quanto nella politica castrista, tanto che, durante l'avventura, viene più volte sottolineato il divario e la relativa incertezza riguardo le condizioni delle minoranze a seguito del possibile colpo di stato. Inoltre, nonostante gli anni delle rispettive rivoluzioni non coincidano, ciò che torna è la morte della "leggenda" rivoluzionaria del gioco, Lobo, con quella della leggenda rivoluzionaria (non solo) cubana, Ernesto "Che" Guevara, guarda caso entrambi deceduti nel 1967 mentre combattevano per la liberazione di un popolo oppresso (i fittizi yarani da una parte e i più tangibili boliviani dall'altra).

Proprio durante gli anni del bipolarismo, il Centro e il Sud America vivevano un periodo di grande fermento sociale. Tra le situazioni di spicco, quella che ha attirato maggiormente l'attenzione internazionale è stata senz'altro la questione cubana , prima e dopo la rivoluzione del 1958. E Yara, il territorio dove si svolgono i fatti di Far Cry 6, proprio a Cuba sembra ispirarsi. Già solo il fatto di essere un arcipelago fa venire in mente alcune associazioni. A convincere di ciò, tuttavia, sono le situazioni interne.

Questa tendenza si è intensificata specialmente dopo il secondo conflitto mondiale, dove a uscirne "vincitrici" furono principalmente le fazioni statunitensi e sovietiche. Date le loro posizioni di vantaggio rispetto a un territorio europeo dilaniato e frammentato, nonché già parzialmente occupato dalle forze militari di ambo le parti, Stati Uniti e Unione Sovietica avevano la possibilità di intervenire e, spesso, deliberare in situazioni dove, in altre circostanze, avrebbero altrimenti avuto poca voce in capitolo. Tra queste, si situava anche tutto il frangente "esploso" dell'America Latina, un vero grattacapo socio-politico.

Al centro di questo scontro tra storia e adattamento troviamo il dittatore , l'eletto, "El Presidente". Antón Castillo però non è solo la copia carbone del tiranno cubano Fulgencio Batista (deposto dal Movimento del 26 luglio nel '58), ma anche quella di altri tiranni sudamericani, come René Barrientos Ortuño o Augusto Pinochet. Con quest'ultimo, in particolar modo, condivide la ferocia e l'appoggio di ingenti forze militari (per non parlare degli "incentivi" esteri relativi al colpo di stato del '73, capitanati dal consenso americano, identificato nelle figure di Richard Nixon e Henry Kissinger), oltre ad essersi macchiato di crimini contro l'umanità.

Castillo l’icona

Far Cry 6: evidente il riferimento storico dietro l'estetica di Castillo

Come per ogni altro aspetto, anche il modo di apparire di Antón Castillo riprende i tratti storici dei vari regimi militari del XX secolo. Anzi, a volte, Far Cry 6 appare perfino un gioco ambientato in un periodo incerto, quasi cristallizzato in un "futuro passato". Le condizioni economiche del paese vengono ampiamente spiegate all'inizio della narrazione (la questione dell'embargo), ma Yara risulta comunque un luogo altamente detemporalizzato, quasi esente da riferimenti stabili in grado di fornire coordinate temporali esaustive.

Proprio qui, forse, si nasconde l'asso nella manica nella rappresentazione del dittatore Castillo; l'atemporalità (apparente) del titolo permette di far convergere stili del passato con tendenze attuali, dando vita su schermo a vedute e sensazioni da secondo dopoguerra incastonate in un mondo decisamente contemporaneo.

Far Cry 6: i colori che contraddistinguono i Castillo sono segni identificativi della loro persona

Castillo e il suo regime sono contraddistinti da tonalità bianche solcate da tinte rosse e oro, classici cromatismi che delineano non solo la purezza e la genuinità degli intenti, ma anche il carattere regale e pregiato di coloro che si trovano al comando, nonché del popolo e della nazione nella sua interezza, oltre a sottolineare il coraggio, il valore e l'impavidità che avvolge ogni singolo cittadino (a favore del governo vigente). Se nel mondo reale qualcuno sceglierebbe questi colori in base a tali criteri e ai valori che è intenzionato a elargire, all'interno di un'opera di finzione come un videogioco, tali piccoli aspetti iniziano a scandire alcune peculiarità caratterizzanti del personaggio o della fazione in questione.

Il bianco puro e incontaminato che domina nelle vesti di Castillo e del figlio fa risaltare ancora di più l'intenso rosso dei finimenti della loro uniforme, come a segnare la perdita dell'innocenza tanto decantata, ormai macchiati dal sangue di vite innocenti. Il bianco diventa, quindi, più uno sfondo che un colore dominate, chiazzato dall'opulenza e dall'elitarismo dei dettagli in oro e, soprattutto, dalla crudele, decisa e opprimente firma purpurea, che ha del sanguinolento. Dopotutto, questa visione aggressiva e pomposa della grandezza delle idee del dittatore è perfettamente esemplificata dal simbolo del regime, ovvero la testa di un leone, icona per eccellenza della fierezza e della ferocia.

Far Cry 6: l'importanza dei cromatismi è ricorrente in tutto il gioco

A differenza dell'aspetto esteriore dell'antagonista, legato a una visione molto occidentalizzata della figura dittatoriale latinoamericana (ma non solo), l'iconografia del regime sembra dirigersi verso lidi sovietici, a partire dalle enormi sculture di El Presidente che si possono trovare nei pressi di Esperanza, la capitale di Yara, e dalle immagini propagandistiche sparse per l'arcipelago. L'architettura, invece, come sottolineato da Castillo in persona, riprende i tratti dell'art déco, fortemente apprezzato dal padre di quest'ultimo (ma anche da molte personalità filofasciste della prima metà del XX secolo).

In definitiva, troviamo, anche in questo caso, un miscuglio abbastanza funzionale di diverse iconografie che collidono e collaborano alla creazione di un singolo ideale dittatoriale; come a dire che, per quanto con diverse prospettive politiche, una dittatura resta pur sempre una dittatura.