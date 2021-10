Minecraft Dungeons, arrivano le avventure stagionali e la Torre

Mojang e Microsoft hanno annunciato che presto Minecraft Dungeons sarà arricchito con delle avventure stagionali e con la misteriosa Torre. Si tratta del segno che il gioco, pur non avendo raggiunto i numeri del Minecraft originale, ha avuto comunque un certo successo, tanto da spingere Microsoft a investirci sopra.

Le avventure stagionali, o "Seasonal Adventures", sono state pensate per far ottenere al giocatore dei punti avventura e includeranno nuovi animali, e nuove emote e flair. Nonostante i contenuti siano stagionali, non spariranno quando sarà attivata la stagione successiva.

La Torre sarà invece un novità per il single player. Si tratta di un mega dungeon di 30 piani, con boss e nuovi nemici, che inviterà a creare un nuovo personaggio per farlo crescere mentre scala l'edificio. Le novità arriveranno a dicembre.

Minecraft Dungeons è disponibile per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.