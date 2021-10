PS5: PlayStation venderà tramite il proprio sito la console a Natale, ma solo negli USA

PlayStation ha annunciato che venderà PS5 direttamente dal proprio sito durante il prossimo periodo natalizio, ma sarà un servizio disponibile solo negli USA e solo tramite invito. Vediamo i dettagli.

Se si è in possesso di un indirizzo US e di un account PSN, si può accedere a un sito di registrazione PlayStation per mettersi in coda per la possibilità di ottenere una PS5 per Natale 2021. Per assicurarsi che le console vadano perlopiù a veri acquirenti, i giocatori scelti per l'acquisto saranno selezionati sulla base delle "precedenti attività PlayStation". Inoltre, ogni PSN ID potrà acquistare una sola console PS5 (o standard o digitale), un massimo di 2 controller DualSense (rosso/nero), un massimo di 3 controller DualSense Bianco, un Media Remote e un Pulse 3D.

PS5 Standard e Digital

Lo store sarà aperto a novembre 2021 e i giocatori selezionati riceveranno un'email di conferma. Attualmente, come detto, questa iniziativa è pensata per gli USA. Non abbiamo informazioni sul possibile ampliamento del servizio all'Europa e più precisamente all'Italia.

