Video-Giochi è un'opera in cinque libri che racconta la storia dei videogiochi

Video-Giochi è un'opera in cinque volumi che mira a raccontare la storia dei videogiochi, partendo dalle persone, le compagnie e le idee che hanno influenzato l'intera industria e i suoi attori principali.

Scritta dallo storico dei videogiochi italiano Andrea Contato, lo stesso dei due preziosi volumi "Through the Moongate. La storia di Richard Garriott, Origin Systems Inc. e Ultima", il cui titolo è autoesplicativo, attualmente di Video-Giochi è in prenotazione il primo volume, che si occupa degli anni '70, ma sul sito ufficiale del progetto è stato già pubblicato l'intero piano dell'opera, con tutti i suoi contenuti, tanto per rendersi conto di quali ne saranno i contenuti.

Copertina del primo volume dell'opera Video-Giochi

Volendo è possibile leggerne un capitolo dimostrativo.

Da sottolineare anche la prefazione scritta da Bonaventura di Bello, nome storico del giornalismo videoludico italiano, un valore aggiunto all'opera non da poco.