One PIece, il cosplay di Smoothie di Panterona è colorato e slanciato

Smoothie non è sicuramente uno dei personaggi più ricordati della serie One Piece, ma il suo aspetto particolare la rende perfetta per i cosplay, come quello realizzato da Panterona, probabilmente una delle poche cosplayer a potersi confrontare con lo slanciato personaggio.

La nostra beniamina ha realizzato un costume impeccabile, che comprende una riproduzione molto fedele degli stivali (al netto delle magrissime gambe di Smoothie) e del body, nonché della pettinatura e della postura. Panterona si è anche fatta un tatuaggio sulla gamba identico a quello di Smoothie, tanto per raggiungere la quasi perfezione.

Charlotte Smoothie è una delle figlie femmine di Big Mom, nonché uno dei tre generali dei dolci dei Pirati di Big Mom. È una donna alta e determinata, che disidrata le sue vittime e difende i suoi uomini uccidendo chi li minaccia.

