Overwatch, McCree cambia nome in risposta agli episodi di molestie

McCree, il celebre personaggio di Overwatch, cambia nome in risposta agli episodi di molestie che hanno visto protagonista l'omonimo game designer Jesse McCree.

Come certamente ricorderete, Blizzard è stata denunciata per maschilismo e maltrattamento delle lavoratrici, nell'ambito di situazioni che hanno visto coinvolto proprio McCree, poi licenziato dall'azienda.

"Nella vita di ogni cowboy arriva il momento in cui bisogna fermarsi e prendere posizione", si legge nel post che Blizzard ha pubblicato su Twitter per comunicare il cambiamento.

"Per rendere migliore il nuovo Overwatch, per fare la cosa giusta, ha dovuto essere onesto con il suo team e con se stesso. Il cowboy che era ha cavalcato verso il tramonto, e all'alba Cole Cassidy è arrivato per affrontare il mondo."

Jesse McCree ha lasciato l'azienda lo scorso agosto, dopo essere finito al centro delle polemiche, e al tempo il team di sviluppo ha scritto un messaggio ai fan per assicurare loro che determinati comportamenti non sarebbero stati più tollerati.

Cole Cassidy sarà disponibile con il suo nuovo nome in Overwatch a partire dal 26 ottobre.