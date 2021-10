Death Note, il cosplay di Misa Amane di melamori.cosplay torna perfetto per Halloween

Death Note, seppure uscito un po' dai riflettori, continua ad essere un ottimo soggetto per i cosplayer visto il suo cast piuttosto particolare, e qui vediamo l'ottimo cosplay di Misa Amane, indubbiamente uno dei soggetti preferiti dalle cosplayer femmine, da parte di melamori.cosplay.

D'altra parte, il soggetto ha un che di decisamente gotico che può tornare perfettamente utile e a tema anche con l'Halloween incombente, dunque lo proponiamo anche sotto questo aspetto "stagionale" perfettamente in tema. L'interpretazione di Misa da parte di melamori.cosplay per il resto è veramente perfetta, anche grazie ad alcune somiglianze intrinseche nei lineamenti, oltre che della cura nella realizzazione del costume.

Misa Amane è uno dei personaggi ricorrenti all'interno del cast di Death Note: una modella, sostenitrice di Kira, che diventerà poi a sempre più importante all'interno della storia, con l'avanzare della sua posizione in situazioni sempre più complesse e inquietanti.

Tutto questo suggerisce, giustamente che Misa sia un personaggio ben più profondo e complesso di quanto possa apparire, ricoprendo un ruolo che va ben al di là di quello di una semplice bella ragazza nel particolare mondo di Death Note. Melamori.cosplay, anche in questo caso, riprende perfettamente lo stile tipico del personaggio in questo set fotografico, che si distingue anche per una certa ricercatezza nella costruzione dello scenario circostante.

Misa Amane è una ragazza apparentemente solare, ma che crea un contrasto impressionante con lo stile gotico che adotta all'interno della storia, come dimostra anche l'abito scuro utilizzato dalla cosplayer in questo caso. Proprio su questo gioco di opposti si basa il fascino di questo personaggio, ben replicato anche in questa foto.