Halo Infinite, il nuovo trailer non riporta la versione Xbox One, comunque confermata

Il nuovo trailer della campagna single player di Halo Infinite non riporta la versione Xbox One nella schermata finale. Inevitabile che molti si siano messi a speculare sulla questione. Secondo alcuni potrebbe essere stata cancellata, mentre altri pensano che sulla console di vecchia generazione si potrà giocare solo tramite cloud.

In realtà basta controllare la pagina ufficiale del gioco sul Microsoft Store per scoprire che si parla ancora esplicitamente della versione Xbox One:

Gioco cross-generation e cross-platform:

Halo Infinite offre un'incredibile esperienza sia su Xbox One che sulla più recente famiglia di console e su PC con grafiche mozzafiato in 4k e un eccezionale gioco cross-platform. Inoltre, su Xbox Series X e sui PC supportati, potrai apprezzare funzionalità potenziate in grado di supportare fino a 120 FPS e tempi di caricamento brevissimi per un'esperienza di gioco perfetta di nuova generazione.

Anche l'elenco delle piattaforme per cui sarà disponibile riporta Xbox One insieme a Xbox Series X e S e PC. Difficile pensare che a poche settimane dal lancio (il gioco uscirà l'8 dicembre 2021), dopo aver rassicurato tutti in tal senso e con le prenotazioni aperte, Microsoft possa essersi messa a cancellare una versione del gioco.