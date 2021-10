Halo Infinite, Craig il brute non esiste più, modello enormemente migliorato

Craig il brute non esiste più, o almeno non come lo abbiamo imparato a conoscere e ad amare nei vari meme. Come dimostrato dal nuovo trailer della campagna single player di Halo Infinite, il volto del modello 3D dei brute è stato enormemente migliorato e ora appare più dettagliato e dotato di simpatica peluria, che lo caratterizza decisamente meglio.

Va detto che all'epoca del primo video l'effetto slavato originale poteva essere dovuto a un eccesso di motion blur, ma ora è indubbio che i brute facciano un effetto completamente diverso e abbiano riottenuto il carisma perduto. Vediamo un montaggio di immagini catturate direttamente dal filmato che mostra il brute revisionato in questo anno di rinvio.

Il vecchio Craig il brute

Il nuovo Craig il brute

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà l'8 dicembre 2021 su PC, Xbox Series X e S e Xbox One. Sarà disponibile dal lancio anche per gli abbonati a Xbox Game Pass. Se non lo avete visto, andate a guardare il nuovo filmato della campagna single player, che non mostra solo i brute ma tutto il lavoro fatto sulla grafica in seguito alle critiche ricevuto dal primo filmato di presentazione.