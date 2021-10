Final Fantasy 7 Remake su Xbox Series X? Spunta un indizio in un sondaggio Microsoft

Final Fantasy 7 Remake potrebbe arrivare nel prossimo futuro anche su Xbox Series X|S e Xbox One. Perlomeno questo sembrerebbe suggerire un sondaggio pubblicato dalla divisione cinese di Xbox su Twitter.

Come riporta GameRant, il sondaggio in questione chiedeva ai giocatori di scegliere il loro personaggio "Xbox" preferito tra le opzioni a disposizione. Tra questi c'era anche Tifa Lockhart, una dei protagonisti di Final Fantasy 7 Remake. Il tweet è stato rimosso poco dopo la pubblicazione e sostituito con un nuovo sondaggio dove la barista del Seventh Heaven non è più tra le opzioni disponibili.

Ovviamente c'è la possibilità che si tratti di un semplice errore o che la "Tifa" a cui si riferiva il tweet incriminato sia in realtà quella del Final Fantasy VII originale, disponibile anche su console Xbox. Ci risulta poco probabile, ma non è da escludere.

Tuttavia, nonostante Final Fantasy 7 Remake sia attualmente disponibile solo su PS5 e PS4, nulla vieterebbe a Square Enix di pubblicare il gioco su altre piattaforme una volta terminato il periodo di esclusività concordato con Sony.

Come sappiamo il periodo di esclusività iniziale di Final Fantasy 7 Remake sarebbe dovuto durare un anno, per poi essere prolungato di altri sei mesi, secondo alcune indiscrezioni, con l'uscita della versione Intergrade per PS5. Insomma, l'accordo siglato tra Square Enix e Sony dovrebbe giungere al termine alla fine dell'anno, con il gioco che potrebbe dunque approdare su altri lidi già nei primi mesi del 2022.

Allo stesso modo alcuni mesi fa Final Fantasy 7 Remake è stato avvistato nel database di EpicData Tracker, suggerendo l'arrivo del remake anche su PC in esclusiva per Epic Games Store.