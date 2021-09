Final Fantasy 7 Remake in arrivo su PC in esclusiva Epic Games Store?

Come probabilmente già saprete, Final Fantasy 7 Remake è un esclusiva temporanea per PS4 e PS5. Concluso il periodo di esclusività dunque l'acclamato JRPG di Square Enix potrebbe arrivare anche su altri lidi, come Xbox Series X e PC, con quest'ultima versione che potrebbe essere un'esclusiva Epic Games Store.

Come sappiamo il periodo di esclusività iniziale di Final Fantasy 7 Remake sarebbe dovuto durare un anno, per poi essere prolungato di altri sei mesi, secondo alcune indiscrezioni, con l'uscita della versione Intergrade per PS5. Insomma, secondo i calcoli l'accordo siglato tra Square Enix e Sony dovrebbe giungere al termine alla fine dell'anno, con il publisher che quindi potrebbe portare il titolo su altre piattaforme già nei primi mesi del 2022.

Final Fantasy 7 Remake

Come fa notare la redazione di VGC, pochi mesi fa le versioni PC sia di Final Fantasy 7 Remake che di Alan Wake Remastered sono state avvistate su EpicData Tracker. Un indizio sicuramente importante, ma un po' fine a sé stesso, visto che non ci sono stati ulteriori sviluppi. Perlomeno fino a pochi giorni fa, quando la remaster di Alan Wake è apparsa sul sito di un rivenditore online, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nel corso di questa settimana secondo il noto analista di mercato Daniel Ahmad.

Ciò indirettamente rafforza il leak di EpicData Tracker sopracitato anche per quanto riguarda il porting di Final Fantasy 7 Remake per PC. Ma sarà un'esclusiva Epic Games Store? Impossibile dirlo con certezza, ma data l'assenza di indizi relativi a una possibile release per Steam e l'accordo di esclusività per la versione PC della saga di Kingdom Hearts tra Square Enix ed Epic Games sembrerebbe uno scenario molto probabile. In ogni caso per saperlo con certezza dovremo attendere notizie ufficiali in merito.