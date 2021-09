Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente avranno solo Pokémon delle prime quattro generazioni

I remake di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente come sappiamo saranno estremamente fedeli agli originali. A tal punto che a quanto pare non saranno presenti Pokémon apparsi dopo la quarta generazione, come confermato dalla divisione francese di Nintendo.

In un commento su Facebook avvistato da NintendoSmash, l'account ufficiale di Nintendo France ha infatti menzionato il fatto che nei due remake potremo "riscoprire tutti i Pokémon fino alla quarta generazione". Insomma questo conferma che potremo completare solo il Pokédex nazionale e che non vedremo Pokémon provenienti da Alola, Kalos, Unima e Galar o possibili nuove forme regionali.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Fin dall'annuncio i remake di Diamante e Perla di ILCA sono apparsi molto conservativi sia dal punto di vista del gameplay che dei contenuti proposti. Detto questo, i precedenti remake hanno sempre dato modo di ottenere Pokémon non presenti negli originali e provenienti dai titoli successivi della serie, quindi questa conferma da parte di Nintendo potrebbe far storcere il naso a più di un fan. Ad esempio nei remake Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha era possibile, in accoppiata con X e Y, catturare tutti e 719 i Pokémon disponibili all'epoca.

Vi ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendete saranno disponibili per Nintendo Switch a partire dal 19 novembre. Prenotando uno o entrambi i remake potrete ottenere vari bonus pre-order, tra cui l'Uovo di Manaphy.