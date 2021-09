Lost Judgment e come il team di Yakuza si prepara a una rivoluzione

Quando lo scorso maggio il team di Lost Judgment annunciò che il gioco sarebbe uscito in contemporanea mondiale su PlayStation e Xbox, tra i responsabili di SEGA e del Ryu Ga Gotoku Studio c'era enorme preoccupazione. Per lo sviluppatore giapponese è la prima volta che uno dei suoi giochi debutta lo stesso giorno in tutto il mondo, figuriamoci su più console contemporaneamente. I fan della serie Yakuza sono infatti abituati ad attendere mesi, se non addirittura anni, prima di vedere un nuovo capitolo localizzato e distribuito fuori dal Giappone, e solo in tempi più recenti le strade di Kamurocho hanno guadagnato popolarità anche tra chi non possiede una console PlayStation. Lost Judgment rompe questa lunga tradizione e, se davanti alle telecamere del Judgment Day si ostentava sicurezza e si rispondeva sorridendo alle domande della stampa e dei fan, dietro al sipario si correva disperatamente per cercare di rispettare stringenti scadenze. "Dicevamo di non vedere l'ora di pubblicare il gioco in tutto il mondo, ma dietro le quinte c'era il caos", ci spiega il producer Kazuki Hosokawa, con cui abbiamo chiacchierato in una tavola rotonda online. "Mentre cercavamo di dare l'impressione che le cose stessero andando per il meglio, in verità stavamo correndo a più non posso, cercando di coordinare e finalizzare tutto per tempo".

Un lancio globale Takayuki Yagami affronterà un nuovo e misterioso caso. La lunghezza della storia principale di Lost Judgment è più o meno la stessa del primo capitolo, ma se si considerano le missioni secondarie e le nuove storie ambientate a scuola, la durata complessiva del seguito sarà sensibilmente superiore Che si tratti dei capitoli di Yakuza, dello spin-off Judgment, di edizioni rimasterizzate o del singolare action basato sulla licenza di Kenshiro (Fist of the North Star: Lost Paradise, ve lo ricordate?), le produzioni di RGG Studio hanno sempre debuttato prima in Giappone e solo successivamente, dopo mesi necessari a preparare localizzazione e distribuzione, arrivavano in occidente. Questa formula funzionava poiché andava di pari passo con una precisa organizzazione dello studio di sviluppo, diviso in due gruppi interni che si alternano e si spalleggiano per fare in modo che ogni anno venga pubblicato almeno un gioco nuovo. Lavorare con la stessa tecnologia a progetti molto simili tra loro, che spesso condividono grafiche e intere ambientazioni, permette a diversi artisti e programmatori di passare agilmente da un team all'altro per dare una mano nei momenti più intensi dello sviluppo. Un meccanismo ben oliato insomma, in cui la localizzazione del gioco in altre lingue è a lungo passata in secondo piano. In una missione secondaria di Yakuza 3, Kiryu provava goffamente a imparare l'inglese. Oggi, la serie ha imparato a parlare anche il francese e l'italiano Hosokawa ci spiega che uno dei motivi per cui si è sempre evitato di pubblicare un gioco in tutto il mondo fin dall'inizio è di natura pratica: "Sia nella serie Yakuza che in Judgment la sceneggiatura è molto lunga e c'è tantissimo testo. Per evitare sprechi di tempo e risorse in fase di localizzazione, si è sempre preferito completare prima la sceneggiatura giapponese, farla approvare e infine inviarla per essere tradotta". In una passata intervista, l'ex responsabile della localizzazione inglese Scott Strichart affermò che l'intero processo di adattamento di Yakuza 6: The Song of Life richiese 10-11 mesi, dalla pre-produzione alla consegna finale, e altrettanto ci ha impiegato il recente Yakuza: Like a Dragon per uscire dai confini giapponesi. Lo stesso iter era in realtà previsto anche per Lost Judgment. "Nelle fasi iniziali dello sviluppo non avevamo considerato minimamente un'uscita contemporanea globale. È stato solo a metà dello sviluppo che lo studio ha cominciato a discutere con la divisione asiatica di SEGA e quelle occidentali sulla possibilità di pubblicare Lost Judgment allo stesso tempo in tutto il mondo". Lost Judgment è diventato ufficialmente il beat'em up di RGG Studio, ora che la serie Yakuza è ufficialmente diventata un JRPG a turni Sebbene la serie Yakuza abbia cominciato a guadagnare popolarità all'estero da prima dell'arrivo di Judgment, è stato tuttavia con la prima avventura del detective Takayuki Yagami che SEGA ha dimostrato la volontà di internazionalizzare le produzioni di RGG Studio. Yakuza 0, Yakuza 6 e i due Yakuza Kiwami erano già stati elogiati per l'ottimo adattamento inglese, ma Judgment è stato il primo a uscire con una localizzazione EFIGS, accompagnato cioè da testi e sottotitoli in inglese, francese, tedesco, spagnolo e, finalmente, anche in italiano. Non solo, nella versione occidentale del gioco era possibile scegliere tra le voci originali in giapponese e un ottimo doppiaggio inglese, e il team anglosassone ha tradotto i dialoghi due volte per fare in modo che i sottotitoli riflettessero ciascuna delle due tracce audio. Lost Judgment, a un certo punto del gioco sarà possibile sbloccare uno skateboard, utile sia in particolari minigiochi, sia per spostarsi rapidamente attraverso le strade della città L'accoglienza in Europa e negli Stati Uniti ha convinto SEGA a replicare lo stesso trattamento con Yakuza: Like a Dragon, ma era naturale che sarebbe stato il seguito di Judgment a diventare il progetto più internazionale del team. Prevedibilmente però, il lancio globale di Lost Judgment ha portato Hosokawa e il suo team a fare i conti con tutte quelle sfide e quelle problematiche che per anni lo studio aveva evitato. "L'adattamento occidentale adesso procede di pari passo con lo sviluppo del gioco", ci racconta il producer "e così, ogni volta che lo sviluppo della versione giapponese rallentava finiva per impattare sulla tabella di marcia per la localizzazione delle restanti lingue. Oltre a questo c'è da considerare che la versione asiatica è supervisionata dallo studio giapponese, mentre dell'edizione occidentale se ne occupa la divisione internazionale di SEGA, e per via della differenza di fuso orario tra i diversi studi seguire e coordinare tutto è stato complesso". Il liceo di Yokohama non è basato su una scuola specifica, e il team di Lost Judgment si è affidato ai propri ricordi di gioventù. Questo perché le scuole giapponesi, per proteggere la privacy degli studenti, non permettono ad aziende esterne di fare ricerche e foto sul posto Gli imprevisti e le complicazioni si sono amplificate a fronte della recente pandemia da Covid-19, che come ci spiega Hosokawa ha inevitabilmente inceppato alcuni ingranaggi nella macchina produttiva del team. "Quando abbiamo iniziato a sviluppare Lost Judgment, in Giappone non eravamo ancora in lockdown, la situazione da noi non era così grave come all'estero e per questo fummo in grado di lavorare normalmente e fare riunioni faccia a faccia. Ma con l'arrivo del 2021, proprio mentre eravamo nelle fasi più avanzate dello sviluppo, le cose si sono cominciate a fare decisamente più gravi anche da noi, e da remoto è diventato più difficile comunicare. Questo ha causato un rallentamento: quel tipo di comunicazione faccia a faccia a cui eravamo abituati in ufficio non era più replicabile, e in diverse occasioni ci sono stati problemi di comunicazione. In quanto producer della serie devo anche supervisionare lo staff per essere sicuro che sia motivato, e che le persone siano stimolate a lavorare in un ambiente sano. Ma avere più versioni del gioco su più piattaforme e preparare un lancio internazionale ha portato a un carico di lavoro maggiore e anche a un forte stress mentale. Gestire tutto questo è stato molto difficile non solo per me ma anche per tutto il team, e a volte lo stress era tale che certe mattine non volevo andare a lavorare".