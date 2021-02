Kingdom Hearts: l'intera serie su PC in esclusiva sull'Epic Games Store

Nel corso dello showcase primaverile dell'Epic Games Store è stato annunciato l'arrivo su PC dell'intera serie Kingdom Hearts, naturalmente in esclusiva nel negozio di Epic Games. I giochi, acquistabili a partire dal 30 marzo 2021, saranno: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (49,99€), Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue (59,99€), Kingdom Hearts III (59,99€) e Kingdom Hearts: Melody of Memory (59,99€). Da notare che il terzo capitolo comprende anche l'espansione Re:Mind.

Si tratta sicuramente di una notizia importante, per un annuncio davvero a sorpresa, che immaginiamo farà felici tutti i giocatori PC che erano curiosi di conoscere questa saga.

Non è stato specificato se si tratta di un'esclusiva temporale o completa. Probabilmente il punto sarà chiarito da Square Enix nei prossimi giorni. Per esperienza possiamo affermare che per almeno sei mesi i Kingdom Hearts saranno acquistabili solo sull'Epic Games Store.

Pagina della serie Kingdom Hearts sull'Epic Games Store

Descrizione ufficiale della serie:

L'iconica serie KINGDOM HEARTS è finalmente disponibile su PC! Mettiti in viaggio con Sora e i suoi amici per combattere l'oscurità negli amati mondi Disney e Pixar.