Borderlands 3 Broken Hearts Day Event San Valentino sbarca a modo suo nello shooter

Borderlands 3 Broken Hearts Day Event è l'evento pensato da Gearbox per festeggiare San Valentino. Si tratta del secondo anno consecutivo che si festeggia il "Broken Hearts Day", un giorno nel quale misteriosi cuori fluttuanti girano intorno ai nemici malati d'amore nelle Terre di Confine.

A bordo di Sanctuary III, il tuo amico Maurice, che percepisce l'opportunità di approfondire i suoi studi sui rituali di corteggiamento della nostra specie, ha bisogno di assistenza. Mentre viaggi per la galassia, vorrebbe che tu spezzassi tutti i cuori che vedi abbattendoli.

I cuori non sono tutti uguali e, naturalmente, durante questo evento ci sono sei modi diversi in cui possono rompersi. Alcuni cadranno a terra con un'esplosione infuocata, mentre altri lasceranno cadere il bottino, rigenereranno la vostra salute o trasformeranno brevemente i nemici vicini in alleati. Si dice che ci siano anche rari cuori che genereranno gruppi di fantasmi del Raccolto Sanguinario, offrendoti un'opportunità fuori stagione per ottenere qualche bottino spettrale Maurice dà lo stesso valore a tutti i vari tipi di cuore e terrà traccia di quanti ne hai spezzati. Distruggi un numero sufficiente di cuori, e lui ti invierà nuove ricompense per il Broken Hearts Day per i tuoi problemi:

10 - "ECHOcardiogram" ECHO Skin;

25 - "Cosmic Romance" Weapon Trinket;

50 - "Terminal Polyaimorous" Legendary Maliwan SMG;

75 - "Heartbreaker" Vault Hunter Skin;

100 - "Wedding Invitation" Legendary Jakobs Sniper Rifle.

I Cacciatori della Cripta che hanno aiutato il sauro senziente l'anno scorso noteranno che l'evento Broken Hearts Day di quest'anno include ricompense cosmetiche ECHO Skin, Weapon Trinket e Vault Hunter Skin ricolorate. Riporta anche le pistole Leggendarie dell'anno scorso - che possono essere ottenute solo durante questo evento - all'attuale livello massimo di 65.

Questo evento stagionale è iniziato, avete due settimane per assistere Maurice prima che l'evento finisca Giovedì 25 febbraio. Se non volete prendere parte all'evento Broken Hearts Day o semplicemente volete giocare a Borderlands 3 senza spezzare cuori per un po', potete rinunciare dal menu principale. Nota che quando ti unisci a una partita online, l'impostazione del giocatore ospitante determinerà se l'evento è attivo o meno.

Borderlands 3 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia e PC.