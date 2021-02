Steam, partiti i saldi del Capodanno Lunare 2021, con offerte eccezionali

Iniziati su Steam i saldi del Capodanno Lunare 2021, che ha come segno quello della mucca. Come sempre il negozio di Valve si è riempito di offerte strepitose, tra le quali troverete sicuramente qualcosa di acquistare... e anche più di qualcosa. È il momento giusto per allungare il backlog!

Oltre ai giochi in offerta, come ormai tradizione ci sono anche dei nuovi oggetti lato community dedicati all'evento, acquistabili con i punti Steam, tra i quali un adesivo gratuito.

Tra i molti giochi disponibili a prezzo ridotto, segnaliamo Disco Elysium a 21,99€ (-45%); Ark: Survival Evolved a 10,99€ (-80%); Stellaris a 9,99€ (-75%); Rust a 22,77€ (-33%); Assetto Corsa Competizione a 19,99€ (-50%); Cyberpunk 2077 a 53,99€ (- 10%) e Star Wars Jedi: Fallen Order a 19,99€ (-50%). L'invito, come sempre in questi casi, è a partire dalla propria lista dei desideri per scoprire se c'è qualcosa in sconto. Sicuramente non rimarrete delusi.

Pagina dei saldi del Capodanno Lunare di Steam 2021